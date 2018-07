O primeiro-ministro, António Costa, declarou esta terça-feira e em Cabo Verde que Portugal está disponível para “assegurar todo o apoio humano, técnico e financeiro” à realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau, como pediu o Presidente guineense.

“Tive oportunidade de, ainda há poucas semanas, receber o senhor primeiro-ministro da Guiné-Bissau para assegurar todo o apoio humano, técnico, financeiro, de Portugal à realização das eleições no próximo dia 18 de novembro”, afirmou o primeiro-ministro português, à margem da abertura da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre entre esta terça e quarta-feira em Santa Maria, na ilha do Sal.

Esta terça-feira, o chefe do Governo português reuniu-se com o Presidente guineense, a quem reafirmou a posição portuguesa. “Já tivemos uma missão técnica na Guiné-Bissau, acho que estão criadas todas as condições para que as eleições possam realizar-se com toda a transparência no dia 18 de novembro, que é a data fixada”, sustentou.

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse esta segunda-feira que faltam ao país cerca de 3,5 milhões de dólares (três milhões de euros) para fechar o orçamento para a realização das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro.

“Estamos aqui para informar os nossos pares sobre a situação da Guiné-Bissau. Dia 18 de novembro estão marcadas as eleições legislativas e estamos a enfrentar algumas dificuldades neste momento”, disse José Mário Vaz à chegada a Santa Maria. José Mário Vaz disse que a Guiné-Bissau pretende “pedir o apoio dos pares” para colmatar “a brecha que ainda existe a nível do orçamento” para a realização das eleições.

A Guiné-Bissau vive uma crise política há mais de dois anos e os líderes políticos do país não têm conseguido chegar a consenso para a ultrapassar. No final de janeiro, o Presidente guineense nomeou o sexto primeiro-ministro desde as eleições legislativas de 2014. As eleições legislativas estão marcadas para 18 de novembro.

