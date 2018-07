PSD e CDS exigem votação imediata da descida do imposto petrolífero

O PSD e o CDS exigem que os projetos que aprovam a descida do imposto sobre os produtos petrolíferos sejam votados esta terça-feira na comissão de orçamento e finanças, como previsto, a mesma sessão em que serão votadas as alterações à lei das finanças locais. A discussão na especialidade dos dois diplomas está agendada para esta terça-feira, de forma a que possam ir a votação final na quarta-feira, a última sessão legislativa antes das férias. O PSD deixou mesmo no ar a ideia de que o partido só irá votar a lei das finanças locais esta terça-feira se o “mesmo entendimento” for adotado para o projeto que desce o imposto petrolífero no curto prazo.

As posições foram assumidas pelos deputados Cecília Meireles (CDS-PP) e António Leitão Amaro (PSD), antecipando um eventual pedido do PS para adiar a votação do projeto-lei do CDS, que vai no sentido de anular o aumento do imposto petrolífero decidido pelo governo em 2016. A iniciativa do PS poderá ser justificada com o facto de o parecer pedido pelos socialistas à primeira comissão do parlamento sobre a constitucionalidade de uma proposta de alteração feita pelo PSD ao projeto do CDS só estar pronto amanhã. Os trabalhos da comissão foram interrompidos para os socialistas clarificarem se vão ou não propor um adiamento da votação dos projetos do CDS e do PSD, que defendem a baixa do imposto petrolífero.

Os centristas querem que a descida do imposto produza efeitos já este ano, argumentando que a neutralidade fiscal está assegurada pelo acréscimo de cobrança do IVA sobre os combustíveis, uma receita adicional que o Governo não tem revelado. O projeto-lei prevê a eliminação do aumento do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), da ordem dos seis cêntimos por litro aprovado em fevereiro de 2016, repondo as taxas em vigor antes desta decisão.

Ainda antes de se iniciar a discussão do tema na especialidade, Cecília Meireles começou por deixar um protesto sobre a forma como foi conduzida a alteração das lei das finanças locais, questionando que a troco de um aumento de transferências para as autarquias “se passe um cheque em branco” em que não se especificam os meios para a descentralização. A deputada salienta que houve apenas uma semana de especialidade para debater as finanças locais quando, para uma alteração pontual da taxa do ISP, tenham sido necessárias várias discussões e a audição de personalidades.

Cecília Meireles sublinha a “forma gritante como, num caso, houve uma tentativa política de acelerar o processo e noutro de atrasar o processo” e reafirma que o partido está disposto a cumprir o prazo nos dois diplomas. Leitão Amaro, do PSD, também não vê como é possível adotar soluções diferentes em relação a ambas e lembra que o partido está a favor das duas iniciativas. E quer garantias em como aplicará o mesmo entendimento a ambas. Ou os dois processos são votados hoje ou os dois processo não são votados hoje. O PSD não quer fazer um “papel de idiota útil” e exige que as maiorias para as duas iniciativas se pronunciem.

Para o deputado socialista João Paulo Correia, esta exigência de votação é inédita e lembra o pedido de parecer sobre a proposta de alteração do PSD ao projeto do CDS que permitiria baixar este ano o imposto petrolífero. O projeto dos centristas esteve esta terça-feira em discussão na comissão parlamentar de orçamento e finanças, depois de ter sido aprovado na generalidade em junho, com os votos favoráveis do CDS e do PSD e as abstenções dos partidos à esquerda do PS, que deixaram o partido do Governo isolado nesta matéria. O CDS agendou esta discussão para assegurar que a iniciativa era votada ainda nesta sessão legislativa e fora da preparação e discussão das propostas de Orçamento do Estado para 2019.

Críticas à pressa na lei das finanças locais

Paulo Sá, do PCP, também questiona o tempo reduzido de discussão da nova lei das finanças locais e defende que este calendário não é o adequado à reflexão profunda que a questão merece, bem como a realização de mais audições.

João Paulo Correia realça que este diploma faz parte de um processo mais lato de descentralização de competências para o poder local, e refere que vai de encontro vontade dos municípios e freguesias e que vai significar mais meios financeiros para estas entidades em 2019, porque o processo legislativo ficará concluído antes do Orçamento do Estado. Lembra que foram ouvidas associações representativas.

Já Paulo Trigo Pereira, deputado independente do PS, mostrou “desconforto” pela forma como o Governo discutiu o tema das finanças locais durante meses, dedicando apenas uma semana à discussão da lei das finanças locais no Parlamento. Considera mesmo que houve um desrespeito. “Processos legislativos à pressa dão más leis e esta não é uma grande lei”, diz o deputado independente socialista.

