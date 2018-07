Quaresma esteve na PSP a ensinar os agentes a fazer trivelas

Ricardo Quaresma esteve nas instalações da Polícia de Segurança Pública no Parques das Nações, em Lisboa, para ensinar os agentes da autoridade a fazer… trivelas. O momento foi fotografia pela própria polícia e publicado no Instagram com a descrição: “O Quaresma explicou-nos como faz aquelas trivelas! Obrigado pela visita”, ornamentada com um emoji de um rosto sorridente e outro de uma bola de futebol.

A fotografia também foi publicada no Facebook da Polícia de Segurança Pública, desta vez com a mensagem: “Bom dia em boa companhia” desta vez acompanhada com o emoji de um chapéu de polícia em vez da bola de futebol. No Instagram a imagem recebeu mais de 1.700 “gostos”, enquanto que no Facebook se ficou pelos 1.200.

Os comentários de um lado e de outro foram muitos. No Instagram, um rapper norte-americano elogiou as publicações da Polícia: “Esta foi boa. Ali, penso que as vossas fotos mais recentes são realmente boas. Vou estar à espera da próxima. E no Facebook, a internauta Maya Cruz até disse ter um crime para confessar mas só com uma condição: “Têm que me prender e levar para a esquadra, senhores agentes. Fico à espera”.

