Trump assina leis que compram guerra com a indústria pornográfica

Na tentativa de combater o tráfico sexual, o congresso americano aprovou dois pacotes legislativos, o SESTA e o FOSTA. As duas propostas visam combater sites como o Craigslist, onde o tráfico sexual acontecia de forma idêntica aos anúncios classificados dos jornais impressos. No entanto, representantes ligados à indústria sexual já vieram salientar que tais medidas podem incentivar aquilo que tentam combater, levando estas práticas para a clandestinidade.

O que pretendem estas leis na verdade? Até à data, sites como o Facebook ou o Twitter não eram responsabilizados pelo conteúdo partilhado pelos seus utilizadores. No fundo, tinham imunidade num país onde a prostituição é ilegal. Depois da aprovação do pacote legislativo, os sites irão passar a ser responsabilizados pelos conteúdos partilhados nas suas plataformas, o que afeta diretamente, entre outros, o Craigslist.

O site de classificados onde se pode comprar de tudo um pouco, desde mobília a animais de estimação, é particularmente afetado. Em comunicado a empresa afirmou que não podem “correr riscos sem por em causa todos os nossos restantes serviços, por isso, é com pena que anunciamos que vamos mandar abaixo a secção de anúncios pessoais. Esperamos trazê-la de volta uma dia.” O site acrescentou ainda: “Para os milhões de esposos, parceiros e casais que se conheceram através do Craigslist, mdesejamo-vos muita felicidade!”

O Craigslist é conhecido na sociedade americana sobretudo por ser dos primeiros sites de relacionamentos da era digital, antes de existirem aplicações como o Tinder ou o Happn.

As novas leis não afetam somente os sites onde são publicados anúncios de relacionamentos. A International Entertainment Adult Union (IEAU), o sindicato internacional da indústria para adultos, publicou um comunicado em que se pronuncia sobre o ataque aos trabalhadores e não às empresas em si.

A organização afirmou ainda que a senadora democrata Elizabeth Warren e o senador republicano Marc Rubio apoiaram um projeto de lei que obrigava os bancos a fechar as contas legais e ilegais de todos os trabalhadores ligados à indústria.

O site Patreon, que permite aos trabalhadores receber doações de subscrições pelo seu trabalho, tem seguido essa tendência e tem fechado as contas de centenas de utilizadores, desde pessoas que trabalham com webcams a outras ligadas a estúdios pornográficos independentes.

Um estudo publicado pela Universidade de Baylor, no Texas, apontou um outro benefício do uso desses sites. “Todas as cidades em que esta plataforma estava a implementar sua secção de serviços eróticos reduziram a taxa de homicídios femininos em até 17,4%, em média, em comparação com outros lugares onde esta seção não havia sido lançada”, pode ler-se no estudo de Scott Cunningham.