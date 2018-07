Trump diz que reunião com Putin foi “ainda melhor” do que cimeira da NATO

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta terça-feira que a sua reunião com o homólogo russo foi “ainda melhor” do que a cimeira da NATO e culpou os ‘media’ por darem uma ideia errada da cimeira bilateral.

“Apesar de ter tido uma excelente reunião com a NATO, captando vastas quantidades de dinheiro, tive uma conversa ainda melhor com Vladimir Putin, da Rússia. Infelizmente, os ‘media’ não estão a contar a história assim — os ‘media’ ‘Fake News’ estão a ficar loucos”, escreveu Trump numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way – the Fake News is going Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2018