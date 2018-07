VW arranca com carsharing eléctrico em 2019

Apoiada numa frota de veículos 100% eléctricos, que vão da nova gama I.D. até skates, a Volkswagen vai começar a oferecer diversos serviços de mobilidade e vehicles-on-demand, a partir de 2019, ano que nos últimos meses deverá assistir ao surgimento no mercado do Neo, aquele que será o primeiro elemento da família I.D.. Estes serviços, que serão disponibilizados na plataforma WE, serão sobretudo constituídos por operações de carsharing. Numa fase experimental arrancarão na Alemanha, em 2019, mas passarão a ser propostos nas maiores cidades dos restantes países da Europa, Ásia, EUA e Canadá um ano mais tarde.

“Estamos convencidos que o mercado do carsharing ainda tem potencial e é esse o motivo que nos leva a tentar cobrir todo o tipo de necessidades ao nível da mobilidade urbana, das pequenas e curtas deslocações, às viagens mais longas ou de férias”, declara o responsável pelo pelouro comercial na administração da marca, Jürgen Stackmann. Para de seguida assegurar que os “veículos colocados à disposição dos clientes serão sempre eléctricos e com emissões zero, no que pensamos ser uma excelente forma de reduzir a carga do trânsito nas áreas urbanas”.

Além dos automóveis, a WE vai propor veículos mais simples, para a micromobilidade, sempre eléctricos, em forma de skates ou trotinetas, como o I.D. Cityskater ou o I.D. Streetmate. A gestão dos vehicle-on-demand, integrada na WE, será gerida pela Urban Mobility International, uma subsidiária da Volkswagen AG que tem Phillip Reth como CEO. A visão de Reth é suportada pela convicção que “os clientes esperam uma frota de veículos amigos do ambiente, que possam transportá-los rapidamente e por um valor acessível, pelo que é exactamente essa a experiência que nós estamos apostados em fornecer”.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler