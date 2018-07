Yuri Ribeiro diz que parece nunca ter saído do Benfica

O futebolista Yuri Ribeiro regressou ao Benfica em 2018/19, depois do ter representado por empréstimo o Rio Ave na época passada, e confessou esta terça-feira que parece nunca ter saído do clube. A afirmação foi feita em Burton Upon Trent, Inglaterra, onde a equipa ‘encarnada’ se encontra a estagiar: “É, de facto, um enorme clube, o clube do meu coração. Estou muito feliz por estar aqui e parece que nunca saí do Benfica”.

O desafio, porém, afigura-se complicado, tendo em conta que vai ter de lutar por um lugar com o espanhol Grimaldo, mas desvalorizou essa disputa individual. “Estou preparado para evoluir a cada momento. Procuro ajudar todos os meus colegas, assim como eles me querem ajudar. O que quero é ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos”, afirmou Yuri Ribeiro.

O lateral esquerdo revela que a equipa está a trabalhar no duro para estar pronto para a exigência dos jogos preparação que se segue, com Sevilha, Borussia Dortmund, Juventus ou Lyon.

“Sabemos que vamos defrontar grandes equipas, mas na pré-época queremos defrontar os melhores. A equipa está muito focada. A semana tem tido treinos de manhã e à tarde, sempre muito exigentes a nível físico, mas o grupo está focado e preparado para cada dia evoluir mais.

Esse é o nosso objetivo e o grupo está a trabalhar da melhor forma”, garantiu o internacional sub-21 português. Após o estágio em Inglaterra, o Benfica enfrenta o Sevilha, no sábado, já na Suíça, e depois participa na ‘International Champions Cup’ defrontando Borússia Dortmund, Juventus e Olympique Lyon.

