Johnny Depp chegou a acordo com ex-representantes

Johnny Depp chegou a acordo com os antigos gestores de negócios, que o acusaram de levar um estilo de vida excêntrico, que não podia suportar. O acordo coloca assim um ponto final na batalha judicial que se arrastava há já algum tempo e que tinha pedidos de indemnização milionários de ambas as partes. O ator tinha reclamado 25 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de euros, pelos gastos e por danos morais.

“Depp está satisfeito por ter chegado a um acordo com a The Management Group“, afirmou na segunda-feira o seu porta-voz. Não há, no entanto, mais detalhes sobre todo o processo. De acordo com a BBC, o comunicado diz que o acordo “demonstra que Johnny Depp está determinado a tomar as medidas necessárias para proteger a sua reputação pessoal e artística nos interesses da sua família e carreira”.

O comunicado informa ainda que o ator agradece profundamente “aos verdadeiros apoiantes”, que, nos últimos anos, “demonstraram a sua lealdade para com ele e com a sua família”. O porta-voz disse ainda que Depp quer “centrar toda a atenção” no filme que aí vem — “Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” –, bem como na sua banda, Hollywood Vampires.

Recorde-se que em janeiro de 2017, o ator processou a empresa The Management Group (TMG), acusando-a de ter administrado o seu dinheiro de forma errada, fazendo empréstimos sem a sua autorização e ocultando a degradação das suas finanças. Recentemente, em entrevista à Rolling Stone, Depp admitiu que gastava muito dinheiro em álcool: “É um insulto dizerem [TMG] que gastava 30 mil dólares por mês em vinho. Porque era muito mais.”

Continuar a ler