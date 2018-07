Parlamento aprova por unanimidade voto de pesar pela morte de João Semedo

O Parlamento aprovou por unanimidade o voto de pesar pela morte de João Semedo. Todos os partidos, da esquerda à direita, votaram favoravelmente o diploma apresentado pelo Bloco de Esquerda, onde o ex-deputado era retratado como um “cidadão exemplarmente empenhado” e como um “grande parlamentar.”

Na nota lida que foi lida por José Manuel Pureza, João Semedo foi recordado o percurso político do médico, que se estendeu desde o início dos anos 70, quando combateu a ditadura como militante do Partido Comunista Português, até ao fim da sua atividade política, já no Bloco de Esquerda. Foram lembradas ainda as sua últimas batalhas públicas: a defesa da despenalização da morte assistida e a contribuição para a nova Lei de Bases da Saúde.

Foram ainda aprovados os votos de pesar pela morte de Laura Soveral, de José Augusto Rocha e de Agostinho Almeida Santos.

João Semedo morreu esta terça-feira, 17, aos 67 anos e o seu funeral realizou-se esta tarde no Porto. Já ontem as reações de pesar e de admiração pela figura do ex-coordenador do BE chegaram de todos os quadrantes políticos.

