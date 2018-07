Um vem para Portugal. Eis o Mulsanne W.O. Edition

Em 1919, Walter Owen Bentley fundou uma empresa com o fito de construir “ um carro rápido, de grande qualidade, o melhor de todos na sua classe”. Desde então, tem sido este o princípio norteador do construtor de Crewe que, para assinalar os seus 100 anos de existência, vai fazer 100 Mulsanne com o toque da Mulliner.

O Mulsanne W.O. Edition da Mulliner será um ícone para coleccionadores, tanto mais que cada unidade vai incorporar um fragmento de uma peça original retirada da cambota do veículo pessoal de Walter Owen – um 8,0 litros com quase 90 anos e o último modelo que ele desenhou para a Bentley, em 1930.

Mais do que um pedaço de história, esta edição especial distinguir-se-á pelo luxo e sofisticação, como é apanágio da Mulliner. Daí que os preços não tenham sido revelados, sendo certo que o cliente paga mas manda: o Mulsanne W.O. Edition pode apresentar-se em qualquer uma das variantes da gama – a versão padrão, Mulsanne Speed ou Mulsanne Extended Wheelbase. Um dos cem exemplares tem já como destino confirmado o mercado português, embora se desconheça a especificação.

Tapetes em lã de ovelha, copos de cristal, cortinas de privacidade nas portas de trás e sistema de entretenimento no banco traseiro são alguns dos mimos com que se podem deleitar os ocupantes deste Mulsanne, cujo interior se destaca ainda pelo trabalho artesanal em torno do tal fragmento da cambota, devidamente acompanhado de uma inscrição com informação acerca do significado desta peça na história da marca. A assinatura de Walter Owen remata o acabamento, encontrando-se ainda numa placa inserida no pára-choques inferior. Isto enquanto as siglas W.O. – seja ao centro das rodas, seja nas soleiras das portas – não deixam dúvidas de que se trata de uma edição especial.

Os entusiastas da marca vão poder ver esta criação, ao vivo e a cores, na próxima edição do Concurso de Elegância de Pebble Beach, que se realiza anualmente na Califórnia (Monterey), este ano entre os dias 24 e 26 de Agosto.

