Divulgadas imagens inéditas do “Índio do Buraco”, o último sobrevivente de uma tribo da Amazónia

As filmagens inéditas mostram o último sobrevivente de uma tribo indígena isolada. O homem é conhecido como o “Índio do Buraco” e vive isolado na floresta na região de Rondonia há pelo menos 22 anos.

As imagens divulgadas pelo The Guardian mostram o indígena a derrubar uma árvore, parecendo estar em bom estado de saúde.

Pouco se sabe sobre este homem. Como não se conhece o seu nome ou a língua que fala, o indígena recebeu a alcunha de “Índio do Buraco”, porque tem o hábito de cavar buracos para se esconder e caçar. Pensa-se que terá cerca de 50 anos e será o último sobrevivente de uma tribo isolada desconhecida.

Durante as décadas de 1970 e 1980, madeireiros e agricultores perseguiram, expulsaram e assassinaram as tribos indígenas isoladas desta região por considerarem que eram um impedimento ao desenvolvimento. Muitos morreram após os primeiros contactos porque contraíram doenças para as quais não tinham desenvolvido resistência, como a gripe ou o sarampo.

A Fundai (Fundação Nacional do Índio) acredita que o “Índio do Buraco” é o único sobrevivente de um ataque por parte de agricultores que vitimou seis indígenas em 1995. O homem foi localizado em 1996 e tem sido monitorizado pelas autoridades. O indígena isola-se de todos os que se tentam aproximar, escondendo-se e disparando setas de aviso para que as pessoas mantenham a distância.

Como não conseguiram estabelecer contacto com ele, as autoridades decidiram em 2015 tornar a zona do Tanaru, onde habita, numa área protegida. O indígena vive assim sozinho numa área isolada de cerca de oito mil hectares rodeada de explorações agrícolas e pecuárias. A decisão não foi bem recebida pelos agricultores da região. Existem patrulhas que encarregues da sua proteção, uma vez que já foi vítima de tentativas de assassinato.

Apesar de defender uma política que evita o contacto com as tribos isoladas, a Fundai tem deixado na área machados, facas de mato e sementes tradicionalmente usadas por estes povos para o homem encontrar. Sabe-se que caça porcos, aves e macacos com arco e flecha ou recorrendo a armadilhas de buracos com varas de madeira afiadas no fundo. Sabe-se também que mantém uma pequena plantação de papaia e milho.

O caso do “Índio do Buraco” não é único. Segundo a Fundai existe registo de 107 tribos isoladas, 26 dos quais estão confirmados pelas autoridades. Estas tribos são geralmente grupos de caçadores recoletores nómadas com 10 a 50 membros. Muitas destas tribos são ameaçadas por habitarem territórios cobiçados por latifundiários e madeireiros. Os Kawahivas são um dos casos mais alarmantes porque vivem num território do estado do Mato Grosso que é gravemente afetado pela exploração ilegal de madeira. Um outro caso extremo é o da tribo dos Akuntsus que, após anos de perseguições e massacres, estão reduzidos a quatro elementos e já não deverão ter uma próxima geração.

