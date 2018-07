Mais de 150 peças de Bordallo Pinheiro em exposição nas Caldas da Rainha

A Rota Bordaliana das Caldas da Rainha será, a partir de sexta-feira, alargada a um centro comercial onde mais de 150 peças dos artistas ficarão distribuídas pelos quatro pisos.

“Bordallo Pinheiro, o Génio da Cerâmica Portuguesa” é o título da exposição permanente que será inaugurada na sexta-feira, no Centro Comercial La Vie, “numa extensão da Rota Bordaliana existente na cidade”, disse à agência Lusa Elsa Rebelo. A diretora artística das Faianças Bordallo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, é a responsável pelo roteiro de obras do artista, “distribuídas pelos vários pisos e diferentes espaços” do centro comercial, onde poderão ser apreciadas 154 peças de arte do ceramista.

A mostra integra 21 núcleos de peças icónicas da obra artística, “distribuídos ao espírito de Bordallo, com alguma ironia”, explicou Elsa Rebelo, exemplificando com “uma lagosta numa coluna da zona de restaurantes, que as pessoas podem apreciar enquanto comem batatas fritas” ou “um lobo próximo das salas de cinema”. Na viagem pelo espólio de Bordallo Pinheiro, os visitantes encontrão ainda o “gato assanhado”, uma das peças preferidas do autor, as “rãs” utilizadas na decoração de jarrões gigantes e fontes, os “macacos suspensos na corda”, as “andorinhas”, os “lagartos” e as “couves”, entre muitas outras obras criadas por Bordallo Pinheiro.

As peças estarão devidamente identificadas e serão acompanhadas “de um mapa explicativo disponibilizado gratuitamente, e que se assumirá como guia no roteiro desenhado pela diretora artística da Bordallo”, refere a empresa num comunicado.

A exposição é uma parceria entre as Faianças Artísticas Bordallo Pinheiro e o centro comercial, com o patrocínio da Auchan Portugal, visando homenagear “a personalidade marcante da cultura portuguesa da segunda metade do séc. XIX, e da Cidade das Caldas da Rainha”. A mostra é uma extensão da Rota Bordaliana inaugurada em 2015, com dezenas de figuras de Rafael Bordallo Pinheiro, à escala humana, espalhadas pelas ruas das Caldas da Rainha, recriando o percurso que o artista fazia até à fábrica. A Rota integra-se no projeto de regeneração urbana candidatado pela autarquia a fundos comunitários, que representou um investimento de dez milhões de euros.

