Mulher morre em atropelamento por comboio em Alenquer

Uma mulher morreu esta quinta-feira, depois de colhida por um comboio na Linha do Norte, na localidade de Vala do Carregado, em Alenquer, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

“Recebemos o alerta pelas 22:14 para um atropelamento ferroviário na Linha do Norte, ao quilómetro 37, em Vala do Carregado, Alenquer. Foi confirmado o óbito, no local, de uma mulher”, disse fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, a linha ferroviária está interdita no sentido norte/sul. Foram para o local da ocorrência 18 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Castanheira do Ribatejo, bombeiros de Alenquer, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica

