Novo filme de realizador Damien Chazelle tem estreia mundial no festival de Veneza

O novo filme do realizador Damien Chazelle, intitulado “O Primeiro Homem na Lua”, vai ter estreia mundial na abertura do festival de cinema de Veneza, anunciou esta quinta-feira a organização.

Com Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy no elenco, o novo filme do criador de “La La Land” vai estar em competição no festival de Veneza e tem estreia em Portugal no dia 11 de outubro, como anunciou a NOS no começo de julho.

Baseado no livro de James R. Hansen, o filme “retrata a história da missão da NASA de colocar o homem na lua, focando-se em Neil Armstrong e nos anos de 1961 a 1969”, segundo a sinopse.

“O Primeiro Homem na Lua” é escrito por Josh Singer, premiado com um Óscar pelo argumento de “Spotlight”.

“Sinto-me honrado pelo convite de Veneza e estou entusiasmado por lá voltar. É especialmente marcante partilhar esta notícia tão perto do aniversário da aterragem na Lua. Mal posso esperar por mostrar o filme ao festival”, afirmou, em comunicado divulgado pelo Festival de Veneza, Damien Chazelle.

O anúncio de Veneza surge na véspera do 49.º aniversário da aterragem da Apolo 11 na Lua.

Chazelle, de 33 anos, chega assim ao seu quarto filme, depois de “Guy and Madeline on a Park Bench” (2009), “Whiplash” e “La La Land”, com o qual ganhou o Óscar para melhor realização, para além de outras cinco estatuetas douradas nos maiores prémios do cinema comercial norte-americano.

