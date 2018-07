Novo navio da Marinha batizado esta sexta-feira por mulher do primeiro-ministro

O novo navio patrulha oceânico, o NRP Sines é o primeiro navio a ser construído nos estaleiros da WestSea, em Viana do Castelo, e vai ser batizado pela mulher do primeiro-ministro, Fernanda Tadeu. Além da mulher de António Costa e de próprio, a cerimónia vai contar com a presença de deputados eleitos pelo círculo de Viana do Castelo, o Ministro da Defesa, e pelos presidentes da câmara de Viana e de Sines (este último convidado pelo nome do barco). Mas Aguiar Branco, o ministro do anterior Governo que encomendou os navios, não foi convidado.

Quanto a Fernanda Tadeu, mulher do primeiro ministro, ser madrinha do navio, o porta voz da Marinha, comandante Fernando Fonseca, explicou ao Observador que faz parte do protocolo. “Normalmente costumam ser as mulheres dos senhores primeiros ministros e dos presidentes da República”, adianta. Na última cerimónia de batismo de um navio da Marinha, do NRP Figueira da Foz, a honra coube à Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Berta Cabral (em 2013, no Alfeite).

A madrinha do NRP Sines ser a mulher de António Costa foi uma escolha da Marinha: “Honra-nos a escolha”, afirma o comandante Fernando Fonseca. Na prática, na cerimónia, vai fazer um pequeno discurso que, como explica o oficial da Marinha, “costuma ser a desejar felicidades à guarnição” e, depois de a embarcação ser abençoada pelo capelão, lança uma garrafa contra o casco.

Este é um momento importante para a construção naval nacional. Quando falamos num gasto para a Defesa estamos a investir no país. Os estaleiros são portugueses. Há economia local que é dinamizada”, sublinhou ainda o porta-voz da Marinha. Na cerimónia, a Marinha espera que o primeiro-ministro anuncie a continuação do investimento nestes estaleiros, como explicou o porta-voz ao Observador:

Estamos na expectativa que o senhor primeiro-ministro vá continuar a construção deste tipo de navios. Temos já navios muitos velhos e estamos à espera se se vai confirmar ou não o interesse do governo em mais seis unidades.”

Um navio encomendado por Aguiar Branco e recebido por Azeredo Lopes

O NRP Sines foi um dos dois navios patrulha anunciados em 2014 pelo ministro da defesa do antigo Executivo, José Aguiar Branco. O político não foi convidado a estar presente nesta cerimónia, como confirmou ao Observador. Depois de, em 2013, o atual presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que vai estar presente na cerimónia, ter declarado o “velório da construção naval” com uma coroa de flores, na sequência do encerramento dos estaleiros de Viana do Castelo, então uma empresa pública. O ato do autarca foi feito a propósito da subconcessão à West Sea e à Martifer das instalações.

Aguiar Branco lembra que “na altura, o presidente da câmara até fez um velório”, mas sublinha que o Governo do qual fez parte deixou as condições financeiras para que a concessão e a construção de navios continuassem.

