Operação Zeus. Corrupção na Força Aérea vai ser julgada em Sintra

O processo da Operação Zeus vai ser julgado no Tribunal de Sintra. A decisão foi tomada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, depois de os juízes de Sintra e de Lisboa terem alegado incompetência territorial para julgar o caso.

O caso está relacionado com suspeitas de corrupção. 68 arguidos (30 militares e 38 civis) foram acusados de fazerem parte de um alegado esquema de sobre-faturação de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da Força Aérea Portuguesa e do Hospital das Forças Armadas.

Depois da fase de instrução, o Tribunal de Sintra foi o primeiro a declarar-se “territorialmente incompetente” para fazer o julgamento. Remeteu os autos para o Tribunal Central Criminal de Lisboa, “área onde primeiro houve a notícia do crime”, justificava o despacho da juíza Susana Madeira, citado pela Lusa.

Contudo, a juíza Alexandra Veiga, a quem foi distribuído o processo no Tribunal Central Criminal de Lisboa, teve um entendimento diferente. “Por ser evidente, dos factos constantes da pronúncia, que o crime mais grave – de corrupção passiva – se consumou nas instalações da DAT [Divisão de Abastecimento], na Amadora (Sintra), declaro este Juízo Central Criminal de Lisboa territorialmente incompetente para o julgamento dos presentes autos, sendo competente, para o efeito, o Juízo Central Criminal de Sintra”, sustentava o despacho judicial.

O caso chegou, assim, ao Tribunal da Relação, que deu razão ao Tribunal de Lisboa e remeteu, de novo, o processo para Sintra. No acórdão a que o Observador teve acesso, os juízes desembargadores consideram que a “decisão criminosa” que uniu os arguidos, foi tomada na Direção Geral de Abastecimento e Transportes, na Amadora, onde eram centralizados também todos os recebimentos do dinheiro desviado com o esquema e a respetiva distribuição pelos arguidos. Em Lisboa, acrescentam os magistrados, estavam situadas apenas algumas das messes envolvidas.

Os 68 arguidos respondem por crimes de corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos.

