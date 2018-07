Patinador olímpico medalhado do Cazaquistão morreu depois de ter sido esfaqueado

O patinador olímpico cazaque Denis Ten morreu esta quinta-feira depois de ter sido esfaqueado por dois homens em Almaty, no Cazaquistão. De acordo com a imprensa russa e cazaque, os homens estariam a tentar roubar os espelhos do carro do atleta quando este apareceu: “Como resultado da discussão, Denis foi esfaqueado”, explicou o Departamento de Assuntos Internos de Almaty.

O patinador ainda foi transportado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. Denis Ten tinha 25 anos e foi o primeiro atleta cazaque a ganhar uma medalha olímpica para o país, quando ficou em terceiro lugar na disciplina de patinagem artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, que se realizaram em Sochi, na Rússia.

A ministra da Cultura e do Desporto do Cazaquistão já reagiu, dizendo que o atleta era “uma incrível figura da patinagem, uma lenda do desporto e o orgulho do país”.

