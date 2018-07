Polícias com processo disciplinar por não terem detido segurança que agrediu jovem colombiana

O Núcleo de Deontologia do Comando da PSP do Porto abriu um processo disciplinar aos dois agentes que, na noite de 24 junho, terão assistido à agressão à jovem colombiana Nicol Quinayas por um segurança da empresa 2045. Os dois polícias terão presenciado a agressão quando chegaram, não tendo detido o segurança em flagrante delito, nem questionado a vítima se queria apresentar queixa.

Os agentes em causa apenas terão registado em auto de notícia a agressão três dias depois da ocorrência, depois de a jovem ter feito queixa presencialmente na esquadra, avança o Público (link não disponível).

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) tinha instaurado um processo de natureza administrativa para avaliar se existia, de facto, matéria para proceder ao processo disciplinar.

O caso remonta à madrugada de 24 de junho, quando a jovem e três amigas regressavam das festas de São João, no Porto. Numa paragem de autocarro, na Rua do Bolhão, tiveram um desentendimento com um homem que também aguardava por entrar no autocarro, por lhe ter passado à frente na fila.

O segurança da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto terá agredido a jovem enquanto proferia alguns comentários racistas. A situação ficou gravada em vídeo. Seis testemunhas que estiveram no local e confirmam as agressões afirmaram ao Público não terem sido identificadas pelos polícias.

