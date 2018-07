Tom Jones levado de urgência para o hospital com infeção bacteriana

O cantor Tom Jones, de 78 anos, foi hospitalizado de urgência com uma infeção bacteriana, obrigando ao cancelamento do concerto desta quinta-feira em Londres. A informação foi publicada nas redes sociais do artista e confirmada pelo The Mirror.

“É com muita pena que temos que adiar o espetáculo de Tom Jones no Chester Racecourse, esta noite. A atuação vai ser remarcada para domingo, dia 12 de agosto. Todos os bilhetes continuam válidos para a data remarcada”, lê-se no primeiro comunicado enviado. De seguida, uma segunda mensagem informou que o cantor tem uma infeção bacteriana e que está neste momento “a ser tratado no hospital”. “Esperamos uma recuperação rápida. Ele está muito triste e desapontado por não conseguir atuar esta noite, e pede sinceras desculpas pelo inconveniente causado no público e a todos os que estão envolvidos no evento”.

No espaço de uma semana, esta é a segunda vez que o cantor foi obrigado a cancelar um concerto por motivos de saúde. Esta quarta-feira, Tom Jones cancelou a atuação em Stanstead Park horas antes de entrar em palco, por conselho dos médicos.

Já em 2017, o cantor teve de cancelar uma digressão pelos Estados Unidos cinco dias antes do seu início, depois de ter sido submetido a uma cirurgia e aconselhado pelos médicos a abrandar o ritmo.

