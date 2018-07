Trump revela plano para convidar Putin para uma cimeira em Washington no outono

Donald Trump convidou Vladimir Putin para uma cimeira a realizar-se em Washington no outono. As instruções para o convite foram dadas na sequência da cimeira que juntou os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia em Helsínquia, na Finlândia, esta semana.

A informação foi avançada pela assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders na rede Twitter. Os contactos para este novo encontro entre os dois chefes de Estado ainda estão a ser desenvolvidos com a intervenção de John Bolton, o conselheiro de segurança nacional. Putin já esteve no Texas e em Nova Iorque, mas esta poderá ser a sua primeira visita à Casa Branca.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

— Sarah Sanders (@PressSec) July 19, 2018