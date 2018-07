60 fotografias da homenagem a Zé Pedro no Super Bock Super Bock

“O Zé Pedro está vivo aqui”. Quem o disse foi Jorge Palma, no decorrer do concerto de homenagem ao antigo guitarrista dos Xutos & Pontapés, que morreu a 30 de novembro do ano passado. Pelo concerto, além dos Xutos & Pontapés e familiares dos membros da banda (entre eles, o sobrinho de Zé Pedro, António Reis Colaço), passaram muitos músicos portugueses, como Jorge Palma, Rui Reininho, Manuela Azevedo, Tó Trips, Tomás Wallenstein, Manel Cruz e Carlão (entre outros). Veja aqui 60 imagens do tributo.

Continuar a ler