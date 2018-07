Beneficiários da ADSE terão limite de 24 consultas em médicos sem convenção

Quem tem ADSE e quiser de recorrer a médicos particulares sem acordo com este subsistema de saúde vai passar a ter um limite de 24 consultas pagas por ano.

A nova tabela do regime livre do sistema foi dada a conhecer ao Conselho Geral de Supervisão esta quinta-feira, de acordo com o jornal Público. Os representantes dos beneficiários da ADSE ficaram ainda a saber que esta nova tabela entrará em vigor em setembro. A justificação para a alteração em causa é controlar as despesas do sistema e também evitar abusos por parte dos beneficiários.

A título de exemplo, Eugénio Rosa, vogal da ADSE citado pelo jornal, explicou que há beneficiários que apresentaram despesas relativas a 250 consultas num ano, em médicos sem convenção com o sistema.

