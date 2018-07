Bruno de Carvalho reage à proibição de fazer campanha nos núcleos: “Comunicado cheio de mentiras”

Bruno de Carvalho já reagiu ao comunicado feito esta sexta-feira pela Comissão de Gestão do Sporting, que esclarece que os Núcleos do Sporting não poderão receber qualquer ação de campanha do ex-presidente do clube, bem como de Carlos Vieira, ex-vice e também candidato à presidência.

Horas mais tarde, Bruno de Carvalho usou o Facebook para escrever que o comunicado está “cheio de mentiras e com efeito nulo quanto à legalidade do que pretende exigir aos núcleos”.

“O Sporting CP não pode viver, através de pessoas que não foram eleitas pelos seus sócios, dias de total falta de democracia e desrespeito pela Lei e pelos Sportinguistas. Os sportinguistas saberão impedi-lo. Tenho a certeza de que todos os candidatos vão ainda hoje repudiar o teor do mesmo pela sua crença nos valores como democracia, pluralidade de ideias e acesso a todos à informação”, acrescentou ainda o ex-presidente, o primeiro da história do clube a ser destituído pelos associados.

Como explicou ao Observador uma fonte da Comissão de Gestão do Sporting, alguns Núcleos enviaram questões ao clube a esse propósito, no sentido de aferir a possibilidade de receber ou não os ex-dirigentes agora candidatos, e, após a confirmação da Comissão de Fiscalização de que quer Bruno de Carvalho, quer Carlos Vieira estão nesta altura suspensos da condição de sócios, foi explicado que esses encontros não devem ser realizados sob pena de entrarem sob alçada disciplinar do clube.

