Eleven Sports confirma negociações em exclusivo com TVI para transmissão da Liga dos Campeões

A Eleven Sports, detentora dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões nas próximas três épocas, confirmou estar em negociações “exclusivas” com a TVI com vista à exibição dos jogos em sinal aberto na estação de Queluz de Baixo, remetendo esclarecimentos adicionais para a próxima semana. Em causa estão os encontros da fase de qualificação das equipas portuguesas (neste caso o Benfica), um jogo por jornada das formações nacionais, a final da prova e ainda a final da Supertaça Europeia, marcada para o próximo dia 15 de agosto.

“A Eleven Sports confirma que está em negociações exclusivas com a TVI para a aquisição dos direitos da UEFA Champions League em sinal aberto para a época 2018/19. Partilharemos mais detalhes na próxima semana. Recordamos que a Eleven Sports garantiu em Maio de 2018 os direitos exclusivos para o novo ciclo da UEFA Champions League em Portugal”, pode ler-se na página da operadora britânica.

A informação da empresa britânica seguiu-se a uma notícia avançada ao início da tarde desta quinta-feira no site da TVI. “A TVI e a Eleven Sports estão a ultimar os detalhes do acordo exclusivo para a aquisição dos direitos da UEFA Champions League em sinal aberto para a época 2018/19. Este acordo, e os detalhes do mesmo, será formalizado e comunicado no decorrer da próxima semana em Lisboa”, indicou a estação de Queluz.

A TVI tinha confirmado no início do mês, ao Observador, que estava na corrida pela transmissão dos jogos que legalmente têm de ser exibidos em sinal aberto. “Temos interesse na Liga dos Campeões. Houve uma ronda de conversas com a empresa que detém os direitos, enviámos a proposta na semana passada e agora está tudo nas mãos deles”, disse na altura Bruno Santos, diretor geral da estação. “Estamos a tentar o sublicenciamento dos jogos, sendo que a Eleven Sports apenas quer sublicenciar o mínimo legalmente exigido, nada mais”, acrescentou.

A Eleven Sports adquiriu, em maio passado, os direitos de transmissão da ‘Champions’ para Portugal, pelas próximas três temporadas, destronando assim a Sport TV, anterior detentora. Os três canais em sinal aberto, RTP, SIC e TVI, não chegaram a competir com a empresa britânica por considerarem os valores incomportáveis para a realidade nacional. Entretanto, a Eleven Sports fechou acordo com a operadora Nowo (antiga Cabovisão), que tem os direitos de distribuição dos canais da empresa, estando ainda a negociar com as restantes operadoras para a revenda destes conteúdos.

