Evra canta Andrea Bocelli e dedica a Cristiano Ronaldo

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus tem marcado as últimas semanas e está a deixar os adeptos da Vecchia Signora com água na boca. Mas não são os únicos e as reações à transferência também já chegam a antigos jogador do clube.

Patrice Evra, francês que jogou em Turim entre 2014 e 2017 publicou um vídeo no Instagram a cantar uma versão um alternativa do clássico ‘Con Te Partirò’, de Andrea Bocelli, como forma de assinalar a mudança e CR7 para a Juventus. Ronaldo e Evra já partilharam partilhou balneário, no Manchester United, entre 2006 e 2009.

O gaulês, que se dirige a Cristiano Ronaldo pelos diminutivos “Cricri” e “Roni”, deixa-lhe ainda um recado: “Já te disse ao telefone, mas depois do jogo de Villar Perosa [jogo tradicional do clube no início da época, que termina com invasão de campo dos adeptos] vais ter de fugir. Eu sei que já ganhaste cinco Bolas de Ouro, mas na Juventus trabalha-se assim”.

