Farfetch compra empresa chinesa CuriosityChina

A Farfetch comprou a empresa chinesa CuriosityChina para reforçar a área de negócio Black & White e permitir às marcas parceiras da plataforma um ponto de entrada no mercado chinês, anunciou a empresa esta sexta-feira em comunicado. Os consumidores chineses passam a ter acesso às marcas de luxo através do site, da app e do popular serviço de conversação WeChat.

A Black & White é a plataforma que o unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) com origem portuguesa lançou para trabalhar diretamente com as marcas de luxo, em fevereiro de 2015. Como? Disponibilizando-lhes tecnologia e serviços para que as usem autonomamente, como se de uma marca branca se tratasse. Esta nova área de negócio opera de forma independente.

Com esta aquisição, as marcas terão uma visão unificada de todo o inventário e poderão gerir os pontos de contacto com os clientes e terão a possibilidade de oferecer um serviço feito à medida do consumidor chinês. O objetivo da CuriosityChina, que tem clientes de mais de 80 marcas, é amplificar as marcas premium e de luxo através de plataformas digitais no mercado chinês.

Através desta plataformas, as marcas vão poder conceber e construir um site, aceder a funcionalidades omnical (que junta o canal offline, em loja, ao online) e enviar produtos para 190 países em 12 línguas, incluindo o chinês. Com esta aquisição, Judy Liu, cofundadora da empresa, vai assumir o cargo de diretora-geral da Farfetch na China. Alexis Bonhomme, também cofundador da CuriosityChina, vais deter responsabilidades a nível comercial e Arthur Shui vai ser responsável pela inovação tecnológica da Farfetch naquele país.

A Farfetch foi lançada em 2009 por José Neves, tem sede em Londres e é a plataforma líder global para a indústria da moda de luxo. Tudo indica que a empresa esteja a preparar a sua entrada em bolsa nos Estados Unidos, numa operação que pode avaliá-la em 4,5 mil milhões de euros. Segundo o Financial Times, a Farfetch está a tratar deste processo através dos bancos de investimento JP Morgan e Goldman Sachs.

A Farfetch conta com 12 escritórios no mundo, 2 milhões de clientes e mais de 1.000 empresas parceiras em 40 países. Em abril, a empresa luso-britânica lançou um programa de aceleração de startups, o Dream Assembly, que vai contar com o apoio de mentores da Farfetch, da marca global de luxo Burberry e da aceleradora norte-americana 500 Startups. Teresa Fernandes é a responsável pelo programa de aceleração.

