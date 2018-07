Governo tailandês recebeu cinco propostas para filmes sobre resgate de jovens encurralados em gruta

O governo tailandês já recebeu cinco propostas para a realização de filmes sobre a história dos rapazes que foram resgatados na Tailândia, depois de 18 dias encurralados numa gruta.

O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura da Tailândia, Vira Rojpojchanarat, em declarações ao jornal The Nation. “Cinco empresas internacionais de produção cinematográfica propuseram aos Ministérios do Comércio e dos Negócios Estrangeiros a realização [cada uma] de um filme e de um documentário sobre a operação de resgate”, disse o ministro.

Na mesma entrevista, Rojpojchanarat afirmou que será criada uma comissão especial para supervisionar o rigor dos factos e garantir o mínimo de impacto ambiental provocado por estas produções. “As comissões estarão preocupadas com a veracidade da história, os direitos da equipa de resgate e outras agências envolvidas, bem como a imagem da Tailândia. Também vão estar focados no impacto da produção cinematográfica nos locais dos filmes… Temos todo o prazer em apoiar produções cinematográficas tailandesas e internacionais para fazerem um filme e documentário sobre o Mu Pa [equipa de futebol do Wild Boars], desde que sigam as leis tailandesas”. O ministro não forneceu mais informações sobre as propostas.

A Variety avança que entre as interessadas estão as produtoras internacionais Ivanhoe Pictures e Pure Flix Entertainment, e a tailandesa DeWarrenne Productions. O Discovery Channel já produziu e exibiu nos Estados Unidos um documentário com o título “Operação Resgate Tailandês”.

Continuar a ler