Pelo menos 14 feridos em ataque com faca na Alemanha

Um homem feriu pelo menos 14 pessoas à facada, duas estão em estado grave, esta sexta-feira num autocarro em Lubeck, no norte da Alemanha, avançou o Luebecker Nachrichten.

Segundo testemunhas citadas pelo órgão local, o homem estaria a utilizar uma mochila a largar fumo, que terá abandonado dentro do autocarro fugindo de seguida. “Os passageiros saíram do autocarro e começaram a gritar, foi terrível, e os feridos foram levados”, disse uma testemunha ao LN, acrescentando que o autocarro se dirigia para Travemünde. O suspeito terá entre os 30 e os 40 anos e já foi detido pela polícia.

As testemunhas dizem ainda que o suspeito atacou indiscriminadamente os passageiros, tendo o motorista aberto as portas do autocarro para as pessoas conseguirem fugir.

A polícia está no local e isolou a área. Ainda não são conhecidos mais pormenores, mas as autoridades já confirmaram através das redes sociais uma operação em larga escala a decorrer na cidade.

Segundo o The Mirror, foi inicialmente avançado que haveria uma vítima mortal, mas as informações mais recentes indicam que, para já, não se contabilizou qualquer morte.

(am atualização)

