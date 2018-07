“I told you so”. Donald Trump ameaça retaliar contra multa aplicada à Google

“Eu avisei-vos” (I told you so!), começou por comentar Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre a multa de 4,34 mil milhões de euros que a Comissão Europeia aplicou à Google esta quarta-feira, por prática de concorrência desleal.

Através de uma publicação no Twitter, Trump voltou a criticar as decisões da União Europeia. “Eles realmente estão a usar os Estados Unidos, mas não por muito mais tempo”, alertou, sublinhando que a Google é uma das maiores empresas dos EUA. A empresa foi acusada de, através do sistema operativo Android, abusar da posição no mercado para obrigar os fabricantes a instalar por defeito o seu motor de pesquisa, o seu browser, o Google Chrome, e outras aplicações da empresa.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018