Kylius Jenneris: a evolução de uma espécie no segundo dia do Super Bock Super Rock

Kylie Jenner, Travis Scott, hip hop, crop tops, fannypacks e “Gucci Gang” — se tivermos de resumir o street style do segundo dia do Super Bock Super Rock em meia dúzia de palavras-chave, será assim (já agora, experimente dizê-las todas de seguida, como se fosse um rap). Nesta sexta-feira, o Parque das Nações vestiu-se de acordo com o estilo musical predominante. Nove em cada dez festivaleiros apareceram para ver Travis Scott, rapper norte-americano e namorado de Kylie Jenner. Os tops curtos, as calças de fato de treino, os brincos XL e as meias abaixo do joelho foram uma espécie de farda. No meio da multidão, há quem lhe tenha feito justiça.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de André Dias Nobre.

Continuar a ler