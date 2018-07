Ladrões devolvem bebé que se encontrava no carro que roubaram

Uma bebé de quatro semanas foi entregue num centro de saúde pelos ladrões que roubaram o carro da mãe, noticiou o jornal britânico The Telegraph. O carro foi roubado esta quinta-feira, depois das 16 horas, em Birmingham.

This is the first picture of mum Clare O'Neill, who was injured when car thieves stole her Audi with baby Eliza still inside. Can you help us catch the thieves? https://t.co/RVYJYuIc0n pic.twitter.com/Z70ymtpr7W — West Midlands Police (@WMPolice) July 20, 2018

O Audi A3 S-line cinzento, com a matrícula BJ66 YLV, foi roubado da entrada da garagem da proprietária logo depois de estacionar. Os dois ladrões levaram o carro antes que a mulher conseguisse tirar a bebé do banco de trás. Clare O’Neill ficou ferida enquanto tentava tira o bebé do carro, relatou a Polícia de West Midlands, e foi assistida no hospital. “O meu bebé! O meu bebé!”, gritou no momento.

A bebé Eliza foi deixada no Centro de Saúde de Small Heath 45 minutos depois. Foi encontrada pela tripulação de uma ambulância ainda na cadeira de bebé. Encontrava-se bem de saúde, segundo comunicado da Polícia de West Midlands.

Resolvida a primeira preocupação — localizar a bebé —, a polícia pede ajuda à população para localizar o veículo.

A mother and her 4-week-old baby have been re-united after a car-jacking in Acocks Green this afternoon.

We are still determined to trace the grey Audi A3 S Line has the reg no. BJ66 YLV.

Anyone with any info is asked to call us on 101.

Read in full here: https://t.co/behQdPLcdE pic.twitter.com/cAO9NcdPhU — West Midlands Police (@WMPolice) July 19, 2018

