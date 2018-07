Pelo menos onze mortos depois de barco turístico se ter afundado em lago dos EUA

Pelo menos 11 pessoas morreram, sete foram hospitalizadas e cinco ainda estão desaparecidas após um barco turístico se ter virado e afundado num lago no sul do estado norte-americano do Missouri. A tempestade que se fez sentir na região com trovoadas e ventos de quase 100 quilómetros por hora podem ter estado na origem do acidente, refere o jornal norte-americano The New York Times.

Uma testemunha nas margens do lago captou o momento, em vídeo, dos barcos a tentarem a regressar à costa.

CAUGHT ON CAMERA: Viewer captures trouble for 2 Ride the Ducks moments before sinking of one boat: https://t.co/kukkIEGybI — KY3 News (@kytv) July 20, 2018

O acidente terá acontecido por volta das 19 horas de quinta-feira (1 hora de dia 20 em Lisboa) no lago Table Rock, na cidade de Branson (Estados Unidos). Quando a tempestade se iniciou, os dois barcos anfíbios (que andam tanto na água como em terra) que se encontravam no lago terão tentado voltar a terra, mas só um conseguiu fazê-lo. O barco que virou levaria 31 pessoas a bordo. Entre os mortos contam-se algumas crianças, disse o xerife Doug Rader, do município de Stone.

No vídeo da Associated Press é possível ouvir o testemunho de uma das pessoas que seguia no outro barco e ver as buscas no lago. No momento da reportagem, o xerife Doug Rader ainda só podia confirmar oito mortos.

O barco turístico, da empresa Ride the Ducks, teria coletes salva-vidas a bordo, mas o xerife não consegue confirmar se as pessoas o estariam a usar durante a viagem ou no momento do acidente. Becca Blackstone, gerente de um Irish pub em Branson, contactada pelo The New York Times, disse que já tinha feito este tipo de viagens e que nunca lhe tinha sido indicado — a si ou aos restantes turistas — que usassem os coletes.

Mass casualty event unfolds in

southern Missouri as amphibious tour boat crashes in a severe thunderstorm: https://t.co/HSwAWlmjTG pic.twitter.com/eIIqBO4Dkd — The Weather Channel (@weatherchannel) July 20, 2018

Becca Blackstone surpreende-se ainda que os barcos tenham saído para o lago sabendo que podia haver uma tempestade nesse dia. Steve Lindenberg, meteorologista gabinete de Springfield do Serviço Nacional de Meteorologia, disse as trovoadas que caíram sobre a região produziram ventos de até 120 quilómetros por hora, derrubando árvores e postes elétricos. O aeroporto de Branson registou ventos de mais de 100 quilómetros por hora às 18h55 (hora local), confirmou o meteorologista ao The New York Times.

Ventos constantes de mais de 64 quilómetros por hora, relâmpagos, chuva moderada e baixa visibilidade — tão pouco como 32 quilómetros — pode ter contribuído para este acidente”, disse Jonathan Belles, meteorologista no The Weather Channel.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (National Transportation Safety Board) norte-americano disse que iria investigar o acidente, que não é o primeiro caso que envolve vários mortos entre os passageiros de barcos anfíbios. Em 1999, 13 pessoas morreram afogadas depois de um barco se ter afundado num lago no Arkansas. Em 2010, a colisão de uma barcaça com um barco anfíbio no rio Delaware fez com que 37 caíssem na água, tendo-se registado dois mortos.

LATEST: Authorities in Branson, Missouri say duck boat death toll has risen to 10, with an unknown number of people still missing. https://t.co/E24Ocemc3X pic.twitter.com/j9NTIUbVgR — ABC News (@ABC) July 20, 2018

Atualizado às 8 horas

