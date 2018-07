Polícia do Rio de Janeiro deteve “Doutor Bumbum” após morte de paciente

O cirurgião plástico Dénis Furtado (conhecido como “Doutor Bumbum”) foi capturado pela polícia, depois da morte de uma paciente após uma intervenção realizada no apartamento do médico. A mãe do cirurgião também foi detida.

O anúncio da detenção foi avançado na conta de Twitter da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A partir de um @DDalertaRio, policiais do setor de inteligência do #31BPM acabam de prender o médico acusado da morte da bancária, após um procedimento feito em sua cobertura. Ele foi preso em um centro empresarial da #BarraDaTijuca. #PMERJ pic.twitter.com/6Eg3TrvuKe — PMERJ (@PMERJ) July 19, 2018

A mãe do médico também foi presa pelos policiais do #31BPM. pic.twitter.com/fHmloTZ8y0 — PMERJ (@PMERJ) July 19, 2018

O cirurgião plástico e a mãe eram procurados pela polícia desde domingo. A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia anónima. Os dois suspeitos foram localizados pela polícia na Barra de Tijuca, o mesmo bairro onde o cirurgião realizou o tratamento à paciente que morreu.

Lilian Calixto, uma bancária de 46 anos de Cuiabá, no centro do Brasil, viajou até ao Rio de Janeiro, este sábado, para realizar a cirurgia, tendo dito aos familiares que tudo seria feito numa clínica, avançou o G1. Nessa noite, deu entrada no hospital em estado muito grave, acompanhada do médico, da mãe e da namorada deste. A paciente morreu duas horas depois e as causas da morte ainda não são conhecidas.

