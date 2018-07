“Somos todos uma lenda”. “Bohemian Rhapsody” é o filme que conta a história dos Queen e já tem trailer

“Is this the real life?

Is this just fantasy?

Caught in a landslide

No escape from reality”

É precisamente com “Bohemian Rhapsody” que começa o trailer do filme sobre os Queen, que já conta com mais de sete milhões de visualizações desde que foi lançado na terça-feira. O filme, cujo título é precisamente o nome da canção, é a celebração da história da banda britânica, mas também de Freddie Mercury, que desafiou estereótipos e quebrou convenções, tornando-se num dos artistas mais acarinhados em todo o mundo.

[O trailer de “Bohemian Rhapsody” pode ser visto abaixo]

As canções mais emblemáticas dos Queen dão vida à trama que acompanha os ensaios, os concertos e a vida da banda até ao dia do memorável concerto Live Aid. Uma das cenas mostra a persistência do cantor em tudo aquilo que fazia: “Quantos Galileos é que queres mais?!”, pergunta a banda a Remi Malek, que dá vida a Freddie Mercury, depois de este lhe pedir que gravem o trecho dos “Galileos” inúmeras vezes. A resposta é ao seu estilo: “Roger, só há espaço para uma rainha histérica nesta banda”.

A certa altura, ouve-se: “Estás pronto, Freddie?” E claro que estava. De repente, “We Are The Champions”, um dos grandes êxitos dos Queen, que marcou uma geração e muitas outras que vieram, começa a tocar. Imagens da banda, que se consolidou e se tornou família, aparecem no ecrã e a certa altura Brian May (interpretado por Gwilym Lee) diz a Freddie Mercury que ele precisa de “desacelerar”.

E Freddie precisava de “desacelerar” porque lutava contra o VIH, o vírus que depois acabou por levá-lo à morte. “E se eu não tiver tempo?”, perguntou. A história conta também a luta contra a doença de que sofria. Apesar de Freddie Mercury ser um dos focos principais, os outros elementos da banda não são esquecidos. Neste filme está também representada a iniciativa do guitarrista, Brian May, de criar uma música que o público possa cantar e interpretar — um feito que conseguiu, não fosse “We Will Rock You” um dos maiores hinos ainda hoje.

“És uma lenda”, dizem-lhe os colegas, ao que ele responde: “Somos todos uma lenda”. Estavam todos certos. A verdade é que os Queen continuam a inspirar passados 40 anos. O filme conta ainda com atores como Ben Hardy como Roger Taylor, Joseph Mazzello como John Deacon, e Lucy Boynton, Aiden Gillen, Tom Hollander e Mike Meyers. Realizado por Derek Fletcher, chega às salas de cinema do Reino Unido no dia 24 de outubro.

