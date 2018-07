Alpine A110 na versão GT4 já mexe. E promete

A versão de estrada do Alpine A110 já está à venda. Mas para os que gostam de corridas, com muito gozo e orçamentos contidos, a marca francesa concebeu duas versões prontas a correr. A primeira e a mais em conta é a Cup Racer, a versão que está a servir para o troféu monomarca que o construtor organiza.

O motor continua a ser o 1.8 turbo de quatro cilindros, mas em vez dos 252 cv atinge agora 270 cv, enquanto o peso baixa para 1.050 kg, já pronto a competir. Isto inclui uma nova caixa de velocidades desenvolvida pela Signatech e a 3MO, regulações para o controlo de tracção e ABS, arco de segurança integral, suspensões Öhlins, pinças de travão da Brembo à frente com seis pistões e discos de 355 mm (330 atrás).

Além da versão de troféu, que vai animar as 12 provas da Alpine Europa Cup, que arrancou a 1 de Junho no circuito de Paul Ricard, a marca francesa revelou igualmente ao público que acorreu a Goodwood a versão GT4, um veículo de competição ainda mais sofisticado e potente, que vai enfrentar uma série de concorrentes de peso, do Audi R8 ao BMW Z4, passando pelo Porsche Cayman, McLaren 570 e Chevrolet Camaro, entre muitos outros. O nivelamento do andamento é conseguido, tal como no GT3 (uma versão mais assanhada e dispendiosa do GT4, partindo dos mesmos veículos), com o Balance of Performance (BOP) em que ninguém pode exceder 316 cv/tonelada.

Mais sofisticado e usufruindo de um nível de transformação superior, o A110 GT4 distingue-se da versão Cup por exibir uma imponente asa traseira, além de um splitter maior. O peso do GT4 continua a rondar 1.080 kg, mas o motor 1.8 vê a sua potência aumentada para 390 cv, que depois é limitada por um restritor de admissão de ar, colocando-a nos 355 cv. Agora cabe à FIA avaliar o desempenho do A110 GT4 e incrementar o peso ou apertar o restritor, ou vice-versa, para o pôr ao mesmo nível da concorrência, no sentido de assegurar o espectáculo.

