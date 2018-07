Autoridades de Macau acusam empresa que explorava canídromo de abandonar 533 galgos

As autoridades de Macau acusaram este sábado a empresa que explorava o canídromo de ter abandonado mais de 500 de galgos nas instalações e ameaça aplicar sanções financeiras com base na Lei de Proteção dos Animais.

Findo o prazo para deslocação do canídromo da Companhia de Corridas de Galgos Macau (…) a empresa não assumiu as responsabilidades e as obrigações devidas (…), deixando 533 galgos abandonados no referido local”, refere em comunicado o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).