Bayern bate PSG e este foi o golo de livre de Renato Sanches

O futebolista português Renato Sanches foi hoje titular pelo Bayern Munique e deu nas vistas ao marcar na vitória por 3-1 sobre o Paris Saint-Germain (PSG), para a Internacional Cup Champions.

O golo surgiu na execução de um livre descaído sobre o flanco direito, aos 68 minutos, com Renato Sanches a assumir a marcação e a enganar o guarda-redes e toda a defesa do campeão francês que estavam à espera do cruzamento e foram surpreendidos pela trajetória da bola.

O Bayern ainda alinhou com alguns titulares, como Ulreich, Ribéry, Robben, Rafinha, Javi Martinez, mas o PSG apresentou no seu onze inicial uma maioria de jogadores jovens ou de segunda linha, com exceção de Rabiot, Diarra e o guarda-redes italiano Buffon, contratado esta época à Juventus.

O golo de Sanches consumou a reviravolta no marcador, depois de os franceses terem inaugurado o marcador aos 31 minutos pelo jovem norte-americano de 18 anos, Timothy Weah e de o internacional espanhol Javi Martinez ter restabelecido o empate, aos 60.

O avançado holandês Joshua Zirkzee fechou o resultado ao marcar o terceiro golo aos 78 minutos.

A ‘International Cup Champions’ é uma competição que envolve a participação de 18 equipas (6 da I Liga inglesa, 4 da I Liga espanhola, 4 da I Liga italiana, 2 da I Liga alemã, 2 da I Liga francesa e 1 da I Liga portuguesa), uma delas o Benfica, que se estreia na competição na próxima quinta-feira, frente ao Borussia Dortmund, no Heinz Field Arena, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e três dias depois defronta a Juventus, de Cristiano Ronaldo, no Red Bull Arena, em New Jersey.

No outro jogo deste sábado a contar para esta prova, o Borussia Dormund venceu o Manchester City por 1-0, graças a um golo do internacional alemão Mario Gotze, aos 28 minutos.

