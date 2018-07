David Guetta sobe ao palco no segundo dia do Festival Marés Vivas em Vila Nova de Gaia

A 12.ª edição do Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, tem este sábado como cabeça de cartaz o DJ David Guetta que, passado cinco anos, regressa ao palco da Praia do Cabedelo.

De regresso ao festival, depois da sua atuação em julho de 2013, o DJ francês volta a pisar o palco principal para apresentar o seu novo ‘single’ “Your Love”.

A noite conta também com a atuação do grupo irlandês Kodaline, formado em 2005 e composto por Steve Garrigan, Mark Prendergast e Jason Boland.

Esta edição do Marés Vivas, que tem um recinto cinco vezes maior do que o anterior e com o dobro da capacidade, vai ainda contar hoje com a presença dos portugueses The Black Mamba e Carolina Deslandes.

A banda portuguesa The Black Mamba, composta por Pedro Tatanka, Ciro Cruz e Miguel Casais, volta a subir ao palco principal, depois da sua atuação em 2015.

Carolina Deslandes, que surgiu nos ‘tops’ nacionais com os temas “A Vida Toda” e “Aviões de Papel”, vai estrear-se no festival.

Na primeira noite, os protagonistas foram Jamiroquai, Goo Goo Dolls, Richie Campbell.

O Marés Vivas prossegue até domingo com Joss Stone, Rita Ora, LP, D.A.M.A., entre outros.

Continuar a ler