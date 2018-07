Nove dos 17 mortos em naufrágio no Missouri são da mesma família

As autoridades norte-americanas anunciaram este sábado que nove das 17 vítimas mortais do naufrágio de uma embarcação turística, durante uma tempestade no sudoeste do Estado do Missouri, nos Estados Unidos, são da mesma família.

Kelli Jones, porta-voz do governador do Missouri, Mike Parson, afirmou que duas outras pessoas que pertenciam à mesma família conseguiram sobreviver, quando a embarcação, um veículo anfíbio, virou e afundou no lago Table Rock, em Branson, de onde tinha partido com 31 passageiros.

As autoridades ainda não revelariam a identidade das vítimas, referindo que, de momento, não tinham mais informações para adiantar.

Doug Rader, xerife do condado de Stone, disse que, provavelmente, a tempestade que se fazia sentir na quinta-feira fez a embarcação virar.

O meteorologista Steve Lindenberg do Serviço Nacional de Meteorologia em Springfield, Missouri, afirmou que a agência emitiu uma advertência de tempestade severa para a área de Branson na noite de quinta-feira e confirmou que os ventos atingiram velocidades de mais de 100 quilómetros horários.

Várias equipas de mergulho de várias agências de segurança ajudaram na investigação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes informou que hoje iriam chegar ao local mais investigadores.

Suzanne Smagala, dona da empresa proprietária da embarcação, “Ride the Ducks”, em Branson, anunciou que está a auxiliar as autoridades no resgate e acrescentou que este foi o único incidente em mais de 40 anos de operação.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou hoje as suas condolências aos “familiares e amigos” das vítimas da tragédia.

“Os meus sinceros pêsames às famílias e amigos daqueles que estiveram envolvidos naquele acidente terrível de barco que acabou de acontecer no Missouri, uma tragédia, uma perda, que Deus esteja com todos vocês”, escreveu Donald Trump na sua conta na rede social Twitter.

