Sporting vende Piccini ao Valência

Cristiano Piccini, o lateral-direito que chegou ao Sporting na época passada, está a caminho do Valência. A imprensa espanhola e italiana já tinham levantado essa hipótese e o Observador sabe que o negócio está prestes a ser fechado.

No mesmo dia em que o emblema de Alvalade garantiu a permanência do avançado holandês Bas Dost chegam as notícias que dão como certa a mudança do defesa italiano. Ao que se sabe, o negócio rondará os 10 milhões de euros, mas esse valor poderá aumentar tendo em conta que é provável que estejam incluídas cláusulas por objetivos.

Piccini chegou ao Sporting em 2017, tendo o clube dos Leões desembolsado cerca de 3 milhões de euros (3,2, contabilizando as comissões) para o resgatar ao Bétis.

O Sporting já previa que o italiano fosse abandonar o clube, tanto que não só contratou Bruno Gaspar à Fiorentina há poucos meses como manteve o macedónio Ristovski, jogadores que desempenham a mesma posição no terreno de jogo.

