Asilo. SEF detém crianças contra recomendações da ONU

O Serviço Sem Fronteiras (SEF) está a deter menores estrangeiros que chegam aos aeroportos portugueses com pedidos de asilo, vindos sobretudo de África e do Brasil, noticia o jornal Público. O SEF está a contrariar regras internacionais tendo em conta os direitos das crianças — o não cumprimento da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por Portugal, que assegura que nenhum menor deve ser detido tendo em conta o estatuto legal dos pais, constitui “uma violação dos direitos das crianças”.

Nenhuma criança será privada de liberdade de forma ilegal ou arbitrária: a captura, detenção ou prisão de uma criança devem ser conformes à lei, serão utilizadas unicamente como medida de último recurso e terão a duração mais breve possível”, lê-se no artigo 37, alínea b, da Convenção sobre os Direitos das Crianças.

O Público visitou o Centro de Instalação Temporária (CIT), no Aeroporto de Lisboa, onde encontrou uma criança de três anos que ali está há um mês e meio, juntamente com a família oriunda do Norte de África. Marido e mulher têm dormido em camaratas distintas e a menina dorme num colchão no chão, junto à mãe — esse espaço é partilhado por mais quatro mulheres.

Segundo o Conselho Português para os Refugiados (CPR), há dois anos que o SEF tem quebrado estas regras — em 2017, 17 crianças não acompanhadas com pedidos de asilo ficaram detidas no CIT “por um período médio de 14 dias”; até 30 de junho deste ano, três crianças ficaram detidas entre 10 e 18 dias.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) alertou a provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, e pediu a sua intervenção tendo em conta o número de menores detidos no CIT do Aeroporto de Lisboa.

As crianças requerentes de asilo devem ser, uma vez chegadas a solo português, encaminhadas para a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR) do Conselho Português para os Refugiados (CRP) — estejam ou não acompanhadas.

