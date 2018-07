Eduardo Barroso hospitalizado no Algarve após ataque cardíaco

De férias no Algarve, Eduardo Barroso, 69 anos, terá sofrido um enfarte, segundo o jornal Público. Hospitalizado de urgência no Hospital de Faro, o médico foi sujeito a uma intervenção cirúrgica de urgência (um cateterismo) e estará fora de perigo.

Eduardo Barroso terá dado entrada no serviço de urgência do Hospital de Faro por volta das 20h00 de sábado. De acordo com a equipa médica que o assistiu, citada pelo Público, a intervenção cirúrgica a cargo do cardiologista Vítor Brandão teve sucesso e Barroso deverá ter alta na próxima segunda-feira.

Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, já visitou o médico sportinguista, tendo encontrado um paciente “muito bem-disposto”, garantiu uma fonte hospitalar ao Público. De visita ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve durante este fim-de-semana, Campos Fernandes decidiu fazer uma visita a Eduardo Barroso depois de ter sido informado sobre o incidente.

Conhecido da Opinião Pública como cirurgião especializado em transplantes hepáticos e conhecido adepto do Sporting (onde chegou a ser presidente da Mesa da Assembleia-Geral no primeiro mandato de Bruno de Carvalho), Eduardo Barroso é sobrinho de Maria Barroso, mulher do antigo Presidente da República Mário Soares.

