O que “não se faz mal” em Portugal vai invadir a Feira do Livro de Guadalajara

A programação literária de Portugal enquanto convidado da Feira do Livro de Guadalajara, no México, inclui uma conversa entre António Lobo Antunes e Laura Restrepo, bem como vários debates sobre o que em Portugal não se faz mal.

Segundo o programa disponível nas páginas oficiais da feira e da presença portuguesa, no primeiro dia daquela que é a maior feira do livro do mundo de hispano-falante, que se vai realizar entre 24 de novembro e 02 de dezembro, o pavilhão de Portugal vai receber os lançamentos de livros do humorista Ricardo Araújo Pereira (que também dará uma ‘masterclass’ intitulada “A noite e o riso”) e do poeta Manuel Alegre, bem como uma entrevista a Gonçalo M. Tavares.

Até ao fim do evento, a Feira do Livro de Guadalajara vai acolher dezenas de momentos relacionados com Portugal como convidado de honra, de debates a ‘masterclasses’, entrevistas, apresentações de livros e sessões de leitura.

Entre 25 e 28 de novembro, quatro debates em particular têm o seu título a partir de coisas que em “Portugal não se faz mal”, como jogar, ilustrar e editar, neste último caso com direito a repetição do tema, embora não dos participantes.

Assim, “Em Portugal não se joga mal” vai juntar Ricardo Araújo Pereira e Manuel Alegre, seguindo-se o primeiro “Em Portugal não se edita mal”, com Pedro Mexia e Zeferino Coelho, “Em Portugal não se ilustra mal”, com Adélia Carvalho e António Jorge Gonçalves, e, por último, um novo debate em torno da edição, com Bárbara Bulhosa e Francisco José Viegas.

O antigo secretário de Estado da Cultura e editor da Quetzal vai dar uma ‘masterclass’ sob o tema “Deus é redondo e Herrera o seu pastor — Portugal e México através do futebol”, enquanto Rui Vieira Nery falará sobre “Os poetas portugueses e o fado”. Também a história da banda Moonspell, por Ricardo S. Amorim, vai ser apresentada em Guadalajara, com a participação do vocalista Fernando Ribeiro, acompanhado pelo escritor José Luís Peixoto.

Entre muitos outros momentos, a programação dedicada a Portugal, que inclui vários autores de países lusófonos, vai contar com Dulce Maria Cardoso e José Eduardo Agualusa a falar sobre “Nascidos para derrubar muros”, João Botelho e Lídia Jorge vão conversar sobre literatura e cinema, e haverá entrevistas com autores como Hélia Correia, Mia Couto, João Pinto Coelho, Germano Almeida, João Tordo, Teolinda Gersão, Valter Hugo Mãe, Nuno Júdice, Afonso Cruz, além de António Lobo Antunes, Gonçalo M. Tavares e José Eduardo Agualusa.

No dia 26 de novembro, o escritor português António Lobo Antunes vai estar à conversa com a colombiana Laura Restrepo, autora de livros como “Delírio”, distinguida com o prémio Alfaguara no ano em que José Saramago presidiu ao júri.

No campo do cinema, vão ser exibidos filmes como “Uma abelha na chuva”, de Fernando Lopes a partir do livro de Carlos de Oliveira, “Vale Abrãao” e “Singularidades de uma rapariga loira”, de Manoel de Oliveira, “A costa dos murmúrios”, de Margarida Cardoso, “A corte do Norte” e “Filme do Desassossego”, de João Botelho, bem como várias curtas, de Leonor Teles a João Salaviza, passando por Marta Mateus e Salomé Lamas, entre outros.

Na música, de acordo com a página da feira, estão programadas atuações de artistas como Ana Bacalhau, Gil do Carmo, Amor Electro, Camané, Capicua, Eva RapDiva e Sara Tavares, Dead Combo, Luís Represas com Miguel Inzunza, Moonspell, Katia Guerreiro.

Nas artes cénicas, José Manuel Neto vai dar um concerto, Ricardo Ribeiro vai apresentar o projeto “Toada de Portalegre”, com Rabih Abou-Khalil e a Orquestra Filarmónica de Jalisco, a Companhia Nacional de Bailado vai levar ao palco “Lídia” e Tiago Rodrigues encena “By Heart”.

Em junho, aquando da apresentação de Portugal como convidado de honra da feira, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, destacou a diversidade de áreas culturais e o “bom elenco de autores” portugueses que vão estar representados na feira do livro de Guadalajara, num programa que foi todo construído “muito abaixo” do orçamento estimado.

A feira de Guadalajara tem mais de 30 anos de existência, é a maior feira do livro da América Latina e a segunda maior do mundo. Conta anualmente com mais de 800 mil visitantes repartidos pelos nove dias, mais de duas mil editoras de 47 países, e mais de 700 escritores de diferentes línguas.

Continuar a ler