Os cinco anos do príncipe George numa fotografia adorável

A Casa Real britânica não desilude no que a retratos oficiais diz respeito, seja pelas fotografias do batizado do pequeno Louis ou pelos retratos do noivado de Harry e Meghan Markle que correram mundo. Este domingo é a vez do Palácio de Kensington celebrar o cinco anos de vida de George e, como manda a tradição, há uma foto oficial (adorável) do príncipe.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages ????

???? @mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 21, 2018