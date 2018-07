Portugal vence a Finlândia no Euro sub-19 de futebol e garante acesso à meia-final

A Seleção Portuguesa de Futebol sub-19 venceu a equipa da Finlândia por 3-0 e garantiu a classificação para a meia-final do Europeu.

Portugal começou forte nesta partida em que enfrentava a seleção anfitriã da competição. Depois de ter vencido a Noruega por 3-1 e de ter tombado perante a equipa italiana, que venceu por 3-2, Portugal necessitava de outro resultado favorável para carimbar presença na fase seguinte.

Com apenas uma alteração no onze inicial — Diogo Queirós, suspenso após expulsão, deu lugar a David Carmo — , a equipa das quinas manteve a estrutura tática que tem vindo a utilizar nos últimos jogos, com a diferença de que desta vez, o selecionador Hélio Sousa não estaria no banco técnico mas sim na bancada, já que também foi expulso na partida anterior contra a squadra azzurra.

O primeiro golo surgiu logo ao minuto 20 quando João Filipe cobra, de forma irrepreensível, um livre que só parou nas redes da equipa nórdica. O guarda-redes Leislahti ainda se esticou, mas a bola batida pelo jogador do Benfica ia teleguiada rente ao chão.

Os portugueses voltaram a celebrar outra vez passados 13 minutos, quando ficou feito o 2-o. Numa jogada de insistência, João Filipe ganha a bola no lado direito da grande área e faz um passe picado que encontrou José Gomes, que só precisou de a encostar no fundo da baliza.

Finalmente, o 3-0 final surge já nos últimos segundos da partida, quando João Filipe recupera a bola, no seguimento de um canto a favor da equipa adversária, corre, fica na cara do guarda-redes, passa a Mésque e este não vacila.

Continuar a ler