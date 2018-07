Sara Sampaio admite sofrer de problema psicológico

Sara Sampaio, que este sábado completou 27 anos, usou as redes sociais para revelar que sofre de tricotilomania, um transtorno que, segundo o DSM 5 (Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais), “é caracterizado pelo comportamento recorrente de arrancar os próprios cabelos, resultando em perda de cabelo e tentativas repetidas de reduzir ou parar de arrancá-los”.

It’s my birthdayyyyyy ???????????????????? A post shared by Sara Sampaio (@sarasampaio) on Jul 21, 2018 at 8:59am PDT

A modelo confessou que sofria deste transtorno obsessivo-compulsivo na rede social Instagram, depois de responder a uma pergunta de uma fã, que queria saber como é que a modelo portuguesa arranjava as sobrancelhas. A isso, Sampaio respondeu que tentava não tocar nelas por sofrer de tricotilomania. “Tenho várias falhas nelas. Apenas uso um lápis para preencher as falhas”, disse, citada por diferentes meios da imprensa portuguesa.

Esse comportamento pode ocorrer em qualquer região do corpo em que crescem pelos; os locais mais comuns são o couro cabeludo, as sobrancelhas e os cílios, enquanto os menos comuns são as regiões axilar, facial, púbica e perirretal. Os locais de onde o cabelo é arrancado podem variar com o tempo. O ato de arrancar o cabelo pode ocorrer em breves episódios distribuídos durante o dia ou durante períodos menos frequentes, porém mais intensos, que podem continuar por horas, e esse ato pode durar por meses ou anos”, lê-se no DSM 5.

Perante o desabafo, a portuguesa recebeu muitas mensagens de pessoas que sofrem da mesma condição. Embalada pelo apoio, Sara Sampaio contou, através de InstaStories, que a condição surgiu quando tinha apenas 15 anos e que procurou ajuda psiquiátrica. “Comecei por arrancar as minhas pestanas e, muito rapidamente, passei a arrancar as minhas sobrancelhas”, disse.

Sara shared her story about having trichotillomania and spread a really kind message ♥️ pic.twitter.com/N9poDlGWCD — Angel Sara Sampaio (@MyAngelSaraS) July 20, 2018

“Tenho muita sorte por as minhas sobrancelhas serem tão fortes e por o meu cabelo voltar a crescer, mas, desde que me lembro, tenho muitas falhas nas sobrancelhas que, felizmente, são facilmente tapadas com maquilhagem”, contou a modelo portuguesa.

Há sensivelmente um ano, o “anjo” da Victoria’s Secret confessava também que sofria de ataques de ansiedade. Depois de recusar tirar fotografias com os fãs, na Semana da Moda em Paris, em março de 2017, Sara Sampio justificou a sua atitude, admitindo lutar contra problemas de ansiedade: “Ultimamente estou a lidar com algumas coisas que não consigo controlar! Tenham paciência comigo. Além disso, tenho tido graves ataques de ansiedade e estas saídas dos desfiles deixam-me perto de um ataque de pânico”.

É ainda notícia que o trailer oficial do novo filme com a participação de Sara Sampaio está finalmente pronto: “Carga” está previsto chegar às salas de cinema portuguesas em novembro deste ano.

Continuar a ler