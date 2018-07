Um homem morreu em despiste de mota no concelho de Vila Nova de Gaia

Um homem com cerca de 40 anos morreu hoje na sequência de um despiste de mota numa via urbana em Santa Marinha, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Coimbrões.

O alerta do despiste foi dado às 13:09 de hoje na Rua D. Henrique Cernache, em Santa Marinha, e a causa é “desconhecida”, adiantou fonte dos Bombeiros de Coimbrões que esteve no local do acidente com três viaturas e 10 elementos.

Uma equipa do trânsito da PSP também esteve no local e a via urbana esteve durante algum tempo com o trânsito condicionado, acrescentou a mesma fonte.

