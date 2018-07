Clima húmido não afeta quantidade das colheitas mas compromete sabor

O volume da generalidade das colheitas em 2018 é “bom”, apesar do tempo instável registado nos últimos meses, mas a qualidade dos produtos pode ser afetada pela falta de sol, disse à Lusa a Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

As colheitas deste ano, em geral, são boas, embora haja nuances. Há produções permanentes (frutas) com volumes de colheitas bastante assinaláveis, acima do normal, o mesmo acontece com o azeite. Também há que diferenciar o azeite produzido no olival [tradicional] do ‘óleo de azeitona’, mais produzido no olival superintensivo, que gosta e precisa de água”, disse o dirigente da CNA, João Dinis, em resposta à Lusa.