Ducati. As motos também querem falar com os carros

Como seria de prever, a Ducati, a marca de veículos de duas rodas do Grupo Volkswagen, quer ter acesso aos recentes avanços tecnológicos, especialmente os que permitem evitar acidentes. Imagine que, a partir de 2020, quando a Audi pensa ser possível lançar no mercado sistemas de comunicação que permitam aos automóveis falar com tudo o resto, dos semáforos aos outros veículos que os rodeiam, seja igualmente possível a “conversa” com as motos. Acabavam-se as situações em que os automóveis viram à esquerda ou à direita sem se aperceber que estavam a ser ultrapassados, ou o motociclista a ser surpreendido por uma travagem de emergência, porque entretanto o carro da frente já tinha informado a sua moto. É exactamente isto que a Ducati deseja.

A reputada marca italiana de motos anunciou os primeiros passos para o seu projecto 2025 Safety Road Map. O primeiro objectivo é passar a propor, nas duas rodas, os mesmos sistemas de segurança já disponíveis nas quatro rodas. Desde ABS que sabem quando estão a curvar e se adaptam à menor aderência, por a moto ir deitada e os pneus terem menos superfície de contacto com o asfalto, passando pela montagem de radares à frente e atrás, para ser possível antecipar-se a embates.

A próxima fase será o C-V2X, com recurso ao mesmo processador Qualcomm 9150 C-V2X que equipa os carros da Audi, BMW, Ford, Mercedes e PSA. Numa Ducati Multistrada 1200 Enduro, a marca italiana já iniciou os testes do sistema, colocando-a em amena cavaqueira com um automóvel da Audi, dotado com o mesmo sistema. Evitam-se sustos e acidentes, além do C-V2X permitir estar informado se há trânsito lá à frente, se há buracos ou obras na estrada, de que o condutor deva ser avisado para se precaver.

A prova que tudo está a correr bem é confirmada pelas palavras do director de Inovação na Ducati, Pierluigi Zampieri, que afirmou que “esta é a demonstração perfeita de que as novas tecnologias podem contribuir, e muito, para a segurança dos motociclistas”.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler