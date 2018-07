João Sousa sobe ao 41.º lugar da classificação do ténis mundial

O português João Sousa subiu esta segunda-feira ao 41.º lugar da classificação do ténis mundial, alcançando a melhor posição de sempre desde 08 de maio de 2017, numa tabela que continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal.

João Sousa, que na semana passada foi afastado na primeira ronda do torneio de Umag, na Croácia, subiu três lugares em relação à classificação da última semana.

Em pares, o português subiu ao 59.º posto, atingindo a sua melhor classificação de sempre, depois de ter chegado às meias-finais do torneio de Umag, no qual fazia dupla com o mexicano Santiago Gonzalez.

No “top 10” a única alteração foi a troca de lugares entre o austríaco Dominic Thiem, que subiu a oitavo, e o norte-americano John Isner, que desceu a nono. No topo, atrás do espanhol seguem o suíço Roger Federer, segundo, e o alemão Alexander Zverev.

Continuar a ler